El DT de Roma de Italia, Jose Mourinho, no la dejó pasar y le respondió con ironía al volante campeón del mundo Alejandro "Papu" Gómez, suspendido por doping positivo, quien semanas atrás hizo una vinculación directa con el entrenador portugués, a propósito de la obtención de la Liga de Europa.

"No recuerdo que haya jugado en la final de la Europa League contra nosotros. Me parece que lo hizo contra Juventus en semifinales con un control ya positivo. No es mi problema. Tengo un poco de tos, pero no tomaré jarabe, podría tener problemas en el control antidoping", lanzó Mourinho en conferencia de prensa, luego del triunfo agónico de Roma ante Monza, el club donde milita el "Papu" Gómez.

La declaración de Mourinho resulta un dardo directo al volante campeón del mundo, quien en una entrevista con la Gazzetta Dello Sport de Italia, antes de la suspensión por doping, dijo lo siguiente: "Sólo tengo un recuerdo de Mourinho, y es que le ganamos la Europa League con el Sevilla".

Mourinho es reconocido en el mundo del fútbol como uno de los mejores entrenadores, pero también por su costado histriónico, que le valió el apodo de "Special One" (El especial), generando posiciones contrapuestas con sus acciones y declaraciones.

Sin ir más lejos, hoy acusó de "llorones" al plantel y cuerpo técnico de Monza, con ademanes, cuando éstos reclamaron la cantidad de tiempo añadido en el partido ante Roma que perdieron 1-0, con el gol agónico de Stephan El Shaarawy.

Alejandro "Papu" Gómez aseguró hoy en un comunicado que su doping positivo, por el cual recibió dos años de suspensión para la práctica del fútbol profesional, se produjo "por error, de forma accidental, involuntaria y no intencionada".

(Télam)