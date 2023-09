La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) anunció el calendario provisional 2024, con el retorno del Gran Premio de la República Argentina al Campeonato del Mundo de MotoGP.

Se disputará desde el 5 al 7 de abril del año que viene en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).

La organización dispondrá en las próximas semanas la preventa exclusiva con valores promocionales.

MIRÁ TAMBIÉN Termas de Río Hondo figura en tercer orden en el calendario 2024 del MotoGP

La competencia en la Argentina tendrá lugar en la novena jornada del certamen, aunque está será la tercera cita del 2024 que tendrá un total de 22 competencias en todo el mundo.

First look at the provisional 2024 #MotoGP Calendar! 🗓

Get set for a bumper season of thrilling action! 🙌#MotoGP2024 | 📰https://t.co/tnQWQKKo4L

MIRÁ TAMBIÉN Demichelis exigió a todos y no hay pistas del equipo

La confirmación de la fecha fue anunciada en la presentación del Calendario Provisional de MotoGP 2024 que oficializaron, por la mañana de este miércoles, Dorna Sports y la FIM.

Luego de la exitosa edición 2023 donde se pusieron a prueba las renovadas instalaciones que fueron positivamente valoradas por la FIM, pilotos, equipos, promotores del campeonato mundial y prensa mundial, Argentina se volverá a albergar el evento en esta nueva edición, ya que el Circuito Internacional había sufrido un incendio en abril de 2021.

Por su parte, las entradas para ver el Gran Premio de la República Argentina del MotoGP estarán próximamente a la venta, con una diversidad de alternativas en la que el público podrá encontrar la mejor opción para vivir el evento internacional motorsport más importante del país.

MotoGP

Calendario MotoGP 2024

10 de marzo - Qatar - Losail.

24 de marzo - Portugal - Algarve.

7 de abril - Argentina - Termas de Río Hondo.

14 de abril - Estados Unidos - Austin.

28 de abril - España - Jerez.

12 de mayo - Francia - Le Mans.

26 de mayo - Catalunya - Barcelona.

2 de junio - Italia - Mugello.

16 de junio - Kazajistan - Sokol.

30 de junio - Países Bajos - Assen.

07 de julio - Alemania - Sachsenring.

04 de agosto - Gran Bretaña - Silverstone.

18 de agosto - Austria - Red Bull Ring.

01 de septiembre - Aragón - Motorland.

08 de septiembre - San Marino - Misano M. Simoncelli.

22 de septiembre - India - Buddh International Circuit.

29 de septiembre - Indonesia - Lombok.

06 de octubre - Japón - Motegi.

20 de octubre - Australia - Phillip Island.

27 octubre - Tailandia - Buriram.

3 de noviembre - Malasia - Sepang.

17 de noviembre - Valencia - Ricardo Tor

LG/PT NA