El zaguero central Leonel Mosevich acordó condiciones y se incorporó a Patronato, de Paraná, con miras al arranque de la Copa de la Liga Profesional de Futbol (LPF)

El defensor, de 24 años, llegó procedente de Argentinos Juniors, a préstamo por una temporada y sin cargo.

Mosevich debutó en primera división en 2016 con la camiseta del 'Bicho' de La Paternal. Luego revistó en Saint Gallen (Suiza) y los clubes portugueses Nacional y Vizela.

En la pasada temporada, el zaguero prácticamente no tuvo rodaje y apenas jugó un partido con la camiseta de Argentinos Juniors, mientras en once oportunidades apareció en el banco de suplentes y no ingresó.

Mosevich será la quinta cara nueva del elenco que dirige el DT Iván Delfino, luego de los arribos del arquero Facundo Altamirano (Banfield), del defensor Carlos Quintana (Argentinos Juniors), del mediocampista Nicolás Castro (Arsenal) y del delantero Jonathan Herrera (Independiente).

Precisamente tanto Herrera como Quintana realizaron hoy sus respectivas prácticas iniciales en el predio La Capillita, de la capital entrerriana.

Mientras tanto, el extremo izquierdo Faustino Dettler viajó hoy a Europa porque continuará su carrera en el OFI Ierapietra, de la segunda división del fútbol de Grecia.

Patronato debutará en la Copa de la LPF ante Argentinos Juniors, en el Presbítero Grella, en partido válido por la zona A, por la fecha inaugural.

