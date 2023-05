Deportivo Morón le ganó esta tarde a Nueva Chicago por 1 a 0 en un clásico disputado como local en un colmado estadio Nuevo Francisco Urbano, lo que le permitió ingresar a puestos de Reducido por el segundo ascenso al promediar la 16ta. fecha del Zona A.

El mediocampista Santiago Coronel decretó la victoria a los 15 minutos del primer tiempo con un penal ejecutado con mucha clase: llegó hasta la pelota caminando y definió con displicencia al palo derecho de un arquero desairado en su impulso de ir hacia el palo opuesto.

Morón confirmó su levantada con la cuarta victoria consecutiva que se suma a las conseguidas ante Defensores de Belgrano (1-0), Estudiantes de Río Cuarto (2-0) y All Boys (2-0).

El resultado colocó a Morón con 20 puntos, dentro de los siete equipos (del 2° al 8°) que se clasificarán al final de la temporada para disputar el Reducido por un cupo en la Liga Profesional.

Chicago, que acumula cinco partidos sin ganar, quedó con 18 unidades.

= Resumen =

- Zona A, 16ta. fecha -

. Hoy: Deportivo Morón 1-Nueva Chicago 0; Gimnasia (Mendoza)-San Telmo y Defensores de Belgrano-Estudiantes (Río Cuarto), en curso. Patronato (Paraná)-Temperley (17:55, TyC Sports) y Almirante Brown-All Boys (18:00, DirecTV).

. Domingo: Flandria-Agropecuario de Carlos Casares (15:30) y Alvarado (Mar del Plata)-Almagro (16:30).

. Lunes: Güemes (Santiago del Estero)-San Martín de Tucumán (19:00, TyC Sports) y San Martín (San Juan)-Brown de Puerto Madryn (21:30).

Libre: Defensores Unidos (Zárate).

. Posiciones: Agropecuario 26 puntos; Temperley 25; San Martín (SJ) y Defensores Unidos (Zárate) 23; Almirante Brown 21; San Martín (T) y Morón 20; Estudiantes (RC) y Güemes (SdE) 19; Gimnasia (M), Brown (PM), Chicago y Almagro 18; Defensores de Belgrano 17; Flandria 16; Patronato y Alvarado 15; All Boys 14 y San Telmo 12.

- Zona B, 14ta. fecha -

. Viernes: Gimnasia (Jujuy) 1-Tristán Suárez 0.

. Hoy: Deportivo Madryn-Deportivo Maipú de Mendoza (en curso); Villa Dálmine-Aldosivi de Mar del Plata (18:00), Atlético de Rafaela-Independiente Rivadavia de Mendoza (18:00) y Quilmes-Chacarita Juniors (20:00, TyC Sports).

. Domingo: Brown (Adrogué)-Mitre de Santiago del Estero (11:00) y Ferro Carril Oeste-Atlanta (16:35, TyC Sports).

. Lunes: Deportivo Riestra-Racing de Córdoba (15:30) y Estudiantes (BA)-Chaco For Ever (21:10, TyC Sports).

. Posiciones: Chacarita 27 puntos; Deportivo Maipú 24; Rafaela 23; Quilmes e Independiente Rivadavia 22; Gimnasia (J) 19; Deportivo Madryn y Atlanta 18; Brown (A), Racing (C), Riestra, Ferro y Mitre (SdE) 16; Aldosivi y Estudiantes (BA) 15; Villa Dálmine 14; Tristán Suárez 13 y Chaco For Ever 10. (Télam)