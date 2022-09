Montreal se llevó de visitante el clásico canadiense de la Major League Soccer (MLS) estadounidense por 4 a 3 en un partidazo jugado en el estadio de Toronto FC y se afirmó como escolta del líder Philadelphia en la Zona A al cabo de la 29na. fecha.

Por su parte New England Revolution, con el delantero argentino ex Racing Club,, Gustavo Bou, como titular, se impuso por 3 a 0 también como local ante el cuarto en las posiciones, New York FC, y trepó al octavo lugar que lo está clasificando para los octavos de final del certamen.

¨Por su parte Portland Timbers, con el argentino Sebastián Blanco como titular, venció también como local al Atlanta United del delantero convocado hoy por Lionel Scaloni al seleccionado nacional, Thiago Almada (también jugaron de entrada sus compatriotas Alan Franco, Franco Ibarra, Santiago Sosa y en el complemento Marcelino,Moreno), por 2 a 1.

Los otros dos encuentros de este domingo finalizaron empatados: DC United 0 - Colorado Rapids 0 y Los Ángeles Galaxy 2 - Kansas City 2.

En la madrugada argentina del lunes continuaba la 29na. jornada (se completará el 5 de octubre desde las 21 con Inter Miami-Orlando City) con tres partidos: Seattle Sounders-Houston Dynamo; San José Eartquakes-Vancouver y Los Ángeles FC-Real Salt Lake.

Las posiciones son las siguientes:

ZONA A:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Philadelphia603017946321+42

2Montreal522916495345+8

3New York RB473013894536+9

4New York FC4529136105037+13

5Orlando City4228126103540-5

6Col. Crew402891363731+6

7New England3829911942420

8Cincinnati382891184748-1

9Inter Miami3628106123546-11

10Toronto FC343097144753-6

11Atlanta United332989124148-7

12Chicago Fire322988132838-10

13Charlotte FC3229102173446-12

14DC United262975173259-27

ZONA B:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Los Angeles 572818375732+25

2Austin FC512915686042+18

3Dallas 4630121084333+10

4Nashville SC453012994837+11

5Minnesota4429135114443+1

6Port.Timbers4230101284947+2

7Real Salt Lake422811983836+2

8L.A. Galaxy3928116114642+4

9Vancouver342997133251-19

10S. Sounders3329103163840-2

11Colorado332989123850-12

12H. Dynamo322995153646-10

13Kansas City302986153351-18

14Earthquakes302879124455-11

Los primeros de cada zona se clasifican a los cuartos de final y del segundo al séptimo a octavos. (Télam)