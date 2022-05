Montreal, con gol del delantero argentino Joaquín Torres, venció esta noche a Orlando City por 4 a 1, en la continuidad de la décima fecha de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos.

El extremo derecho -ex Newell's Old Boys- marcó el tercer tanto del vencedor, que le ofreció ingreso al volante connacional Matko Miljevic -ex Argentinos Juniors-, en el segundo tiempo. A la vez, el visitante contó con el defensor Rodrigo Schlegel -ex Racing Club- entre los titulares.

Atlanta United, con cuatro argentinos en cancha, Alan Franco, Thiago Almada, Franco Ibarra y Marcelino Moreno, más el ingreso de Santiago Sosa en el complemento, vapuleó por 4 a 1 a Chicago Fire, que tuvo de titular a Federico Navarro.

New York FC, con el ingreso de Maximiliano Moralez en el segundo período, igualó ante Kansas City sin abrir el marcador, según registró el sitio Soccerway.

Portland Timbers, con las entradas de Sebastián Blanco y David Ayala en la segunda etapa, empató de visitante con New York RB en un gol.

DC United superó por 2 a 0 a Houston Dynamo, que presentó desde el inicio al volante Matías Vera.

New England igualó en 2 goles con Columbus Crew, que ofreció concurso en el segundo capítulo al cordobés Lucas Zelarayán.

Cincinnati, con Luciano Acosta de titular y el ingreso de Álvaro Barreal en el segundo tiempo, superó de visitante por 1 a 0 a Minnesota, que contó con Emanuel Reynoso desde el comienzo y la entrada de Franco Fragapane en la etapa final.

En otros encuentros, Charlotte venció a Inter Miami por 1 a 0; y Dallas se impuso sobre Seattle Sounders por 2 a 0.

Alan Velasco y Facundo Quignón formaron parte de la plantilla titular de Dallas, que brindó participación a Franco Jara en el segundo tiempo, cuando obtuvo los tres puntos por las definiciones del colombiano Jesús Ferreira y Paul Arriola.

La décima fecha culminará mañana con estos encuentros: Los Angeles FC - Philadelphia; Vancouver - Toronto FC; Nashville SC - Real Salt Lake; y Austin FC- L.A. Galaxy.

Principales posiciones:

Conferencia del Este

Philadelphia, 18 puntos; Montreal, New York RB, y Orlando City, 17; Columbus Crew, 15; Atlanta United, Cincinnati y New York FC, 14.

Conferencia del Oeste

Los Angeles FC, 22 puntos; Austin FC, 20; Dallas, 19; Real Salt Lake y L.A. Galaxy, 16; Minnesota, 14; Colorado, 13. (Télam)