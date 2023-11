Monterrey, dirigido por el argentino Fernando Ortiz, alcanzó hoy el tercer puesto del torneo Apertura de México al vencer como local a Necaxa por 3 a 0 con un gol de su compatriota, Germán Berterame, por la decimoquinta fecha del certamen.

El chileno Sebastián Vegas y el delantero Víctor López convirtieron el primero y tercer goles del conjunto de Monterrey, donde también jugaron el arquero ex Boca Juniors, Esteban Andrada y el delantero ex River Plate, Rogelio Funes Mori, mientras que en el perdedor actuó el guardavallas ex Defensa y Justicia, Luis Unsaín.

En el otro encuentro jugado esta tarde hubo un cruce de entrenadores argentinos, en el que terminaron empatados 1 a 1 el local, León FC, de Nicolás Larcamón, y el Pumas UNAM de Antonio Mohamed.

Adonis Frías y Lucas Romero fueron titulares en León, mientras que los también argentinos Lisandro Magallán, Eduardo Salvio y Gustavo Del Prette también jugaron desde el arranque en Pumas, donde entró en el complemento su compatriota Juan Dinenno.

Los goles en el denominado "clásico felino" fueron convertidos por el mexicano Osvaldo Rodríguez para León y el uruguayo Gabriel Fernández para Pumas.

A la medianoche argentina cerraban este segundo tramo de la fecha Atlas-Pachuca y Cruz Azul-FC Juárez.

La 15ta. y antepenúltima jornada se cerrará en la madrugada argentina de este jueves con los últimos tres partidos: Atlético San Luis ante el líder América, Mazatlán-Santos Laguna y Tijuana con el escolta a cinco unidades del puntero y dos por encima de Monterrey, Tigres UANL. (Télam)