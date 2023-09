Monterrey, dirigido por el argentino Fernando Ortíz, le ganó 2 a 1 al Guadalajara, de visitante, en el Estadio Akron, por la séptima fecha de la Liga de México.

Los goles para la victoria de los “Rayados” los hizo, por duplicado, el español Sergio Canales, el segundo de penal, mientras que para Guadalajara había descontado el mexicano Ricardo Marín.

En el equipo que dirige Ortíz, fueron titulares los argentinos Esteban Andrada (ex Boca), Maximiliano Meza (ex Independiente) y Rogelio Funes Mori (ex River), que se retiro lesionado.

Con la victoria, Monterrey(10) quedó a 4 puntos del líder Tigres(14).

Por otro lado, más temprano el delantero argentino Carlos Rotondi (ex Defensa y Justicia) marcó un tanto en la derrota de su equipo, Cruz Azul, frente al América por 3 a 2.

= Resumen fecha 7 =

Viernes: FC Juárez 3 - Mazatlán 1

Sábado: Puebla 3 - Tijuana 0; León FC 1 - Necaxa 1; Santos Laguna 2 - Pumas UNAM1 y Tigres 5 - Querétaro 0.

Hoy: Cruz Azul 2 - América 3; Toluca 5 - Pachuca 0 y Guadalajara 1 - Monterrey2.

Por jugarse: Atlético San Luis - Atlas (G) a las 23:

= Posiciones =

Tigres UANL y FC Juarezcon 14 puntos; Atl. San Luis y Guadalajara 13; Toluca 12; América y Santos Laguna 11; Monterrey 10; Atlas (G) y Pumas UNAM 9; Leon FC 8; Puebla y Querétaro 7;Mazatlán y Pachuca 6; Tijuana 5; Cruz Azul 4 y Necaxa 3. (Télam)