El tucumano Jorge Monroy presentó una tarjeta de 64 golpes (-6) y quedó como líder del Abierto Norpatagónico de golf, tras jugarse hoy la primera vuelta en el club Palihue, de Bahía Blanca.

Detrás de Monroy se ubicaron Maximiliano Godoy y Joaquín Córdoba (-5); cuarto marcha el mejor aficionado, Miguel Sancholuz, con -3; y nueve jugadores empatan el quinto puesto, entre quienes se destacan Ricardo González y Andrés Gallegos, los campeones de la última edición en 2020.

Monroy salió por el hoyo 10 y encontró su primer birdie en el hoyo 13 y luego tuvo una racha de tres birdies consecutivos, entre el 15 y el 17. El jugador de 38 años hizo tres birdies más (4, 6 y 8) y solo tuvo un error en toda la ronda (hoyo 5).

"Pegué muy buenos tiros y emboqué otras para salvarme, fue un día en el que sopló bastante viento, así que estoy contento. Venía de no jugar tan bien las últimas semanas, pero en estos días encontré de nuevo buenas sensaciones y esta cancha me ayuda porque siempre me sienta bien", señaló el líder.

Mañana se jugará la segunda vuelta del certamen, que cumple su 41ra edición y finalizará el domingo. (Télam)