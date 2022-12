El mediocampista de la selección de Croacia Luka Modric exteriorizó hoy su enojo con el trabajo del árbitro italiano Daniele Orsato en el encuentro frente a la Argentina, pero destacó el rendimiento de sus rivales, sobre todo el del capitán Lionel Messi. "No me gusta hablar de árbitros, pero éste es de los peores. No tengo buena memoria de él, es un desastre. Para mí no fue penal", precisó Modric. Sin embargo, celebró que la Argentina los haya vencido demostrando un mejor nivel futbolístico: "A pesar de esto, no quiero quitar mérito a Argentina. El penal nos mató. Hay que recuperarse para el tercer puesto y ganar ese partido". Modric se refirió a la pena máxima que el arquero croata Dominik Livakovic le cometió al delantero Julián Álvarez, que le permitió a la Selección argentina abrir el marcador de la mano de Messi en el primer tiempo. "Argentina fue un justo ganador del partido, fueron mejores, merecieron ganar, pero estas cosas hay que mencionarlas, generalmente no las hago, pero hoy hay que hacerlo", agregó el mediocampista del Real Madrid. Por último, el referente croata destacó las cualidades del diez argentino y reconoció que fueron superiores: "Le deseo la mejor de la suerte en la final. Tiene grandeza"

Modric, tras el duelo, se fue aplaudido por el público albiceleste por sus buenas declaraciones en la previa y por haber hecho un gran encuentro.