Minnesota, con la participación de los argentinos Franco Fragapane y Emanuel Reynoso, ambos ex Boca Juniors, venció está tarde por 1 a 0 a Seattle Sounders, el líder de la Conferencia Oeste, al cierre de la 13ra fecha del torneo de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos.

El volante finlandés Robin Lod (36m. ST) le otorgó el triunfo al equipo local, que así trepó a la sexta ubicación con 18 unidades, ingresando al lote de los que se clasifican para octavos de final.

Mientras que Seattle Sounders, que contó en su defensa con el colombiano Yeimar Gómez Andrade, surgido de Rosario Central y con pasos posteriores por Tiro Federal de Rosario, Arsenal, Independiente Rivadavia Mendoza y Unión de Santa Fe, se mantiene como puntero de su zona con 29 puntos.

Principales posiciones:

Conferencia Este: New England Revolution 27 puntos; Philadelphia, 23; Nashville SC, Montreal y Orlando City, 22; Columbus Crew, 20; New York FC y New York RB, 17.

Conferencia del Oeste: Seattle Sounders, 29 puntos; Kansas City, 26; L.A. Galaxy, 24; Los Angeles FC y Colorado, 21; Minnesota, 18; Real Salt Lake y Portland Timbers, 16.

La fecha 14, a jugarse entre el martes 20 y el jueves 22, albergará estos partidos: Vancouver-Houston Dynamo; Inter Miami-New England; Columbus Crew-Nashville SC: New York FC-Montreal; Toronto FC-New York RB.

Chicago Fire-DC United; Cincinnati-Atlanta United; Kansas City-San José Earthquakes;

Colorado-Dallas; Real Salt Lake-L.A. Galaxy; Portland Timbers-Los Angeles FC;

Orlando City-Philadelphia y Austin FC-Seattle Sounders.

