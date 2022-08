La potranca Milagrosa Sureña, con la monta del jinete brasileño Francisco Goncalves, es candidata para ganar el Clásico Diego White, una prueba de 1.700 metros de arena con un premio de 2.000.000 pesos que se correrá en el quinto turno de la reunión en el hipódromo de la ciudad de La Plata.

La hija de Try Twice está en manos del entrenador Aníbal Vigil y tiene un récord de dos triunfos sobre 12 salidas. Viene de correr un Grupo 2 en el que salió lejos -seis cuerpos- de la ganadora Una Arrabalera en 1m 36s 83/100 para los 1.600 metros. Se topó con una muy buena potranca y la pagó caro. Mañana, ante rivales de menor nivel, sus chances crecen.

Joy Rose será su gran enemiga. Esta hija de Fortify acaba de debutar (el 29 de julio último) y ganó por seis cuerpos en una magnífica actuación. Su jockey es Cristian Velázquez y su cuidador es Luís Correa Aranha.

Milagrosa Sureña cuenta con más fogueo que Joy Rosé, aunque en su debut dejó a muchos con la boca abierta. Habrá que ver si prevalece la experiencia de Milagrosa Sureña ante el ímpetu de Joy Rosé.

No están solas. Enderley, otra hija de Fortify, viene de ganar en San Isidro. El pasado 9 de julio venció por un cuerpo a Lucky You en 1m 35s 47/100 para los 1.600 metros de césped normal. Ahora va a La Plata y no a pasear.

Su récord es de una victoria sobre cuatro competencias y su jockey es Martín Valle, quien cada día corre mejor.

Las otras anotadas son Tullow, Super Distinta, Sirani y Que Cosa Seria. La carrera se largará a las 16 y es muy interesante.

La reunión en La Plata se compone de un programa de 13 carreras en total y comenzará a las 14.

Por otra parte, el viernes 2 de septiembre y el domingo 4 habrá carreras en San Isidro, mientras que el sábado 3 se correrá la Polla de Potrillos en el hipódromo de Palermo. (Télam)