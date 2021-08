El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, celebró hoy la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar a River por penales y dedicó el triunfo "a los que dudan" del "Xeneize", que viene de "muchos golpes inesperados". "Es el cuarto Superclásico en el año, estuvo muy parejo todo y tuvimos suerte, gracias a Dios. Los jugadores se lo merecen por lo que han luchado después de la injusticia en la Libertadores", manifestó Russo en declaraciones a TyC Sports. En la misma línea, el DT del elenco de la Ribera añadió: "De a poco, a nuestra manera, vamos cambiando las cosas y eso para la gente de Boca es clave"

"Tenemos que mejorar muchas cosas, nos estamos armando y venimos de muchos golpes que no esperábamos. Tenemos un grupo muy noble, lo quiero mucho. Se lo dedico al hincha de Boca y a los que dudan de nosotros", lanzó luego el entrenador. Además, continuó: "Sé que jugamos mal por momentos, pero estoy en una etapa en la que me vibra el corazón en vez del celular". Por su parte, el arquero Agustín Rossi manifestó: "Estoy contento, no sólo desde lo personal sino por el grupo. Después de todo lo que pasamos, nos merecíamos un triunfo así

Esperamos que empiecen las buenas y sumar en el torneo". Y añadió: "Esto sigue, ahora tenemos el partido de cuartos y queremos llegar a la final. Tuve la suerte de atajar el primer penal, sabíamos cómo pateaban muchos chicos de ellos". FG/GAM NA