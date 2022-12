Miguel Ángel Russo asumió este mediodía como entrenador de Rosario Central y presentado por el flamante presidente Gonzalo Belloso, quien ayer se impuso en las elecciones por el 78 por ciento de los votos, en un acto celebrado en la Sede Fundacional del club, en el Cruce Alberdi de Rosario, que el 24 de diciembre cumplirá 133 años.

"Estoy en el lugar que quiero, que es Central, así que estoy contento y feliz por eso. Será que me gustan los quilombos o que nací para esto. Yo sé que tengo cosas que perder, pero siempre pienso en ganar. Todas las veces que estuve en el club siempre fueron situaciones difíciles, pero soy técnico y me gusta lo que hago. Será la ciudad, mi esposa Mónica, mis hijos Lautaro y Nacho, y que no quería irme ahora del país", explicó Russo consultado sobre los motivos que lo llevaron a aceptar su quinta etapa en Rosario Central.

A su lado, el presidente "canalla" Gonzalo Belloso, quien lo había presentado como que comenzaba su tercer ciclo en el club, cuando fue corregido le expresó: "Bueno, Miguel, solamente don Ángel (Zof) y (Carlos) Griguol dirigieron más partidos en Central que vos", en un acto que contó con la presencia de su hijo, el delantero del club Ignacio Russo, el secretario deportivo Federico Lussenhoff y otros exjugadores como Omar Palma, César "Chelito" Delgado, Paulo Ferrari y "Pipo" Falaschi".

Consultado sobre la vuelta al club de su hijo, el delantero Ignacio Russo, quien estuvo a préstamo en Chacarita, Miguel Russo respondió que "nunca pensé que iba a tener un hijo futbolista y que se iba a dar esta situación, uno como padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, y en este caso debo pensar primero como padre y después como entrenador, así que veremos qué es lo mejor".

Por otra parte, Russo expresó sobre el tercer título mundial conseguido por el seleccionado argentino: "Felicito al (presidente de la AFA, Claudio) Chiqui Tapia, a (Lionel) Scaloni, a (Lionel) Messi, a Angelito (Di María) y a (Ángel) Correa por el logro y aprovecho la ocasión para enviarles un mensaje a todos los jugadores y los ídolos que tienen una historia en Central para decirles que los necesitamos a todos como Angelito, (Giovani) Lo Celso y Marco (Ruben) porque somos un club de puertas abiertas y porque Central tiene un montón de gente que quiere participar y ayudar a que el equipo sea una potencia nacional, este club tiene una energía increíble", concluyó. (Télam)