El ex arquero de Boca Pablo Migliore cuestionó hoy las declaraciones del vicepresidente del club auriazul, Juan Román Riquelme, tras el triunfo frente a Racing del fin de semana, en donde destacó la actualidad del equipo y lo institucional. "La final de Madrid es un tema que disfrutan `ellos`. No nos tocó, punto. Duele que JRR la use para dividir el sentimiento, aunque no sorprende, es de la época en la que Don Soy Bostero enseñaba que una Libertadores vale 10 torneos locales. Ahora nos enseña que son importantes los campeonatos de Reserva y del fútbol femenino", arrancó el ex guardameta, que está enfrentado a Riquelme desde la época en la que compartían plantel. Además, agregó: "¡Esclavo del sentimiento siempre! ¡Rehén de la política nunca!". La frase a la que se refiere Migliore es de cuando Hugo Ibarra era el entrenador de Boca y Riquelme dijo que los culparían por perder la final de Madrid con River: "Dentro de poco este señor Ibarra, que no se ni quién es, o alguno de ellos va a querer decir que nosotros perdimos esa final en Madrid, que me dolió mucho porque yo soy fanático de mi club... Entonces por las dudas lo aclaro antes". FIG/GAM NA