El delantero mexicano Jesús "Tecatito" Corona quedó totalmente descartado para participar en la Copa del Mundo de Qatar debido a que no se recuperó de una lesión sufrida en agosto, informó el martes la Federación local. Corona sufrió una fractura de peroné durante un entrenamiento con el Sevilla de España, lesión por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. "Tras la comunicación pertinente entre el director técnico Gerardo Martino y Jesús Manuel Corona se informa que el jugador no podrá ser integrado a la selección nacional rumbo a la Copa del Mundo Qatar. Lo anterior, debido a que no se ha completado su proceso de recuperación tras la lesión sufrida en agosto", informó la Federación Mexicana de Fútbol. El ex jugador del Porto de Portugal, Twente de Holanda y Monterrey de México formó parte de la selección de su país en el Mundial de 2018 en Rusia, y fue incluido en una lista preliminar de 31 jugadores para la Copa del Mundo que inicia el 20 de noviembre en Qatar. "La decisión se toma porque hemos tenido una triple comunicación con Jesús, donde hemos hablado el médico, preparadores físicos y yo. Él (Corona) me expresó que no estaba en condiciones de estar en una Copa Mundial", dijo en conferencia Martino, quien dará a conocer la convocatoria definitiva de 26 jugadores el 14 de noviembre. En los últimos partidos de preparación para la Copa del Mundo, el "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- enfrentará en Girona, España, a Irak y Suecia el 9 y 16 de noviembre, respectivamente. En el Mundial, México estará en el Grupo C junto a las selecciones de Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Debutará el 22 de noviembre ante Polonia, cuatro días después jugará ante Argentina y cerrará la primera fase contra Arabia Saudita el 30 de noviembre.