Lionel Messi reveló hoy un sorprendente detalle de la noche anterior a su homenaje a Diego Armando Maradona, realizado a días del fallecimiento del "Diez", cuando utilizó su camiseta de Newell´s para festejar un gol convertido para el Barcelona de España.

"La noche antes del festejo estaba acostado con Antonela y le dije que tenía que hacer algo para Diego. Subí al museo a buscar una camiseta de la Selección, ahí tengo una puertita que siempre está cerrada y estaba abierta. Arriba de una silla estaba la camiseta de Newell´s...", relató la "Pulga" en declaraciones a TyC Sports. Y continuó: "Esa puerta está siempre cerrada y ni me acordaba qué hacía ahí la camiseta, fue increíble y nunca lo había contado".

"Eran como las once de la noche. Miré y estaba ahí...". Además, añadió sobre el desarrollo del homenaje: "Encima no venía haciendo muchos goles en esa época, íbamos como dos o tres a cero y no se daba, pero de la nada apareció esa jugada. Me acordé en el festejo y esperé el momento".

