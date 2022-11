El futbolista Lionel Messi llegó hoy a la ciudad de Abu Dhabi para sumarse a la delegación de la Selección argentina comandada por el técnico Lionel Scaloni y se entrenó junto con sus compañeros de cara al partido amistoso del próximo miércoles frente a Emiratos Árabes, previo al inicio del Mundial de Qatar 2022. Messi arribó a primera hora de la mañana de este lunes y, junto con él, también llegaron el defensor Nicolás Tagliafico y los mediocampistas Leandro Paredes y Ángel Di María. "Estamos muy ilusionados por este Mundial. Tenemos un grupo muy lindo, que me hace acordar a lo que fue el de 2014, con muchas ganas pero estamos concentrados en que debemos ir de a poco", comentó "La Pulga", quién además recordó con cariño al grupo del Mundial 2014. Messi también explicó que la Copa América de 2021 le dio un envión anímico importante al grupo y personalmente a él, ya que era el título que buscaba: "La Copa América fue especial porque era lo que más quería y lo que más me costó. Ya había perdido muchas finales. Había ganado todo con el Barcelona y a nivel personal pero con la selección era la que me faltaba". En cuanto a su futuro, ya que aún es una incógnita si Messi seguirá siendo futbolista después del Mundial, o al menos, si lo será como parte del seleccionado, afirmó que "no se ve como entrenador", que no le llama la atención, pero aclaró que supone que seguirá vinculado al fútbol porque es lo que hizo toda su vida. Por su parte, Di María escribió en sus redes sociales que llega "con la misma ilusión de siempre" y arengó con un "vamos Argentina", acompañado de una foto tomada durante sus primeros minutos en Abu Dhabi. En medio de la práctica abierta en el estadio Al Nayhan, además, arribaron desde Italia los delanteros Joaquín Correa, Lautaro Martínez, Nicolás González y Paulo Dybala, quienes realizaron algunos trabajos físicos sobre el cierre de la misma

En tanto, con el correr de las horas de este lunes se espera también que aterricen en Emiratos Árabes los jugadores que vienen de Portugal y Sevilla de España: Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Alejandro Gómez, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel

También compartieron una foto y mostraron que se encontraban en viaje Alexis Mac Allister, Emiliano Martínez y Lisandro Martínez luego de finalizar la actividad en la Premier League inglesa

El primero en llegar a la ciudad de Abu Dhabi fue Franco Armani, quien viajó con el cuerpo técnico desde Argentina, tras lo cual se sumaron los jugadores del Betis de España, Guido Rodríguez y Germán Pezzella. Además, en las últimas horas aterrizaron en Emiratos Árabes Cristian Romero, en un vuelo desde Londres, un grupo proveniente de España con Rodrigo De Paul y Nahuel Molina (del Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli y Juan Foyth (del Villarreal) más Exequiel Palacios, desde Alemania, y Julián Álvarez, de Inglaterra

