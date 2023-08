El mediocampista español Andrés Iniesta será nuevo jugador del Emirates FC de la Primera División de los Emiratos Árabes Unidos hasta junio de 2024 y descartó totalmente la posibilidad de que vuelva a jugar en el mismo plantel que Lionel Messi en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). Desde 2018 hasta mayo de este año, Iniesta disputó 135 partidos con la camiseta del Vissel Kobe de la J-League de Japón, en donde anotó 26 goles y computó 26 asistencias para el club nipón

Además, se consagró campeón en dos oportunidades: Copa del Emperador 2019 y Supercopa de Japón 2020. Tras la llegada de Lionel Messi -libre desde Paris Saint Germain-, Sergio Busquets y luego Jordi Alba -ambos desde Barcelona- al Inter Miami, los rumores de que Iniesta se sumaría fueron cada vez más fuertes una vez abandonó el club japonés en mayo y no daba indicios de cuál sería su próximo destino para continuar su carrera. No obstante, el mediocampista cerró un contrato hasta junio de 2024 con el conjunto de los Emiratos Árabes, con una opción para extenderlo hasta 2025, por lo que echó por tierra las esperanzas de ver a cuatro ex futbolistas de Barcelona juntos en el equipo de Florida en Estados Unidos. Qué planeaba Inter Miami para traer a Iniesta. En la MLS solo se permiten tres futbolistas como "jugadores franquicias", por lo tanto Jordi Alba y el venezolano Josef Martínez (este último era de este selecto grupo), serán parte del plantel estable, el cual tiene un tope salarial que debe cumplir

Iniesta hubiese ocupado el lugar del sudamericano. Para esta ingeniería financiera, Inter Miami no descarta abonar la totalidad del contrato de Martínez, el cual se cumple en diciembre, y a la par hacerle otro vínculo pero fuera de la categoría de "designated player" para permitir el desembarco de Iniesta. Algo que no pasó y el venezolano sigue como jugador franquicia. FIG/GAM NA