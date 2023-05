El astro argentino Lionel Messi retornó hoy los entrenamientos en el campo deportivo del París Saint-Germain luego de la sanción impuesta por su viaje inconsulto a Arabia Saudita, al tiempo que recibió una millonaria oferta del club Al Hilal de ese país para continuar allí su carrera a partir del próximo 30 de junio.

Los canales oficiales del club parisino en las redes sociales mostraron al capitán del seleccionado argentino en acción en el Camp des Loges, donde no asistieron los futbolistas convocados al partido de ayer ante Troyes por la Ligue 1.

Aunque no lo comunicó de manera oficial, la directiva de PSG le impuso a Messi una sanción de dos semanas por faltar al entrenamiento del pasado lunes debido a su viaje relámpago a Medio Oriente para cumplir con obligaciones comerciales.

La medida le impedía jugar los partidos y hasta ingresar a las instalaciones del club, algo que -en los hechos- se modificó con su reincorporación de este lunes.

El periódico Le Parisien aseguró que PSG "le redujo la suspensión por buen comportamiento" y que desde mañana trabajará junto al resto del plantel con posibilidades de ser tenido en cuenta para el próximo partido ante Ajaccio, el sábado a las 16 en el Parque de los Príncipes.

Frente a todo el revuelo generado por el castigo, que incluso motivó una manifestación de hinchas con insultos hacia el argentino y otras estrellas del equipo como el brasileño Neymar, Messi ofreció sus disculpas a través de un video que publicó el viernes último en su cuenta de Instagram.

En el descargo, Leo explicó que, al momento de decidir su vuelo a Arabia Saudita, el plantel parisino tenía libres las jornadas de lunes y martes de la semana pasada, lo que finalmente cambió por la inesperada derrota con Lorient, de local, en los días previos.

"Sinceramente pensé que íbamos a tener un día libre después del partido, como sucedió en las semanas anteriores. Había organizado este viaje y no podía cancelarlo. Ya lo había cancelado antes. Pido disculpas a mis compañeros y espero lo que decida el club", aceptó el astro en su mensaje público.

El DT Christophe Galtier se desligó de la decisión y la acató con la exclusión del argentino en la convocatoria para el partido de ayer: "Fui informado a principios de semana por la dirección de la medida de suspender a Leo. Una vez que me informaron, asumí la responsabilidad de no comentarla. He sido informado y la cumplo".

Con este gesto de acercamiento ocurrido hoy, PSG podría volver a contar con Messi en el siguiente partido de local ante Ajaccio, rival ubicado en puestos de descenso. El líder de la Ligue 1 le sacó una ventaja de seis puntos al escolta Lens cuando restan cuatro fechas para el final de la temporada.

Al margen de la recomposición de su vínculo con la directiva, el astro 7 veces ganador del Balón de Oro no cambiará su idea de marcharse en junio y espera por la evolución de las gestiones de Barcelona de España para cumplir con el fair play financiero y allanar el camino de regreso a Cataluña.

Mientras tanto, Messi recibió una oferta millonaria de Al Hilal de Arabia Saudita, el equipo que dirige el argentino Ramón Díaz y clásico rival de Al Nassr de Cristiano Ronaldo, según revela hoy el programa español El Chiringuito.

La propuesta asciende 400 millones de euros de salario anual con la posibilidad, para intentar convencerlo, de sumar a dos excompañeros de Barcelona, amigos de su familia: el lateral izquierdo Jordi Alba y el mediocampista Sergio Busquets.

Jordi Alba tiene contrato con Barcelona hasta junio de 2024 y sería el más complicado para salir pero Busquets finaliza su vínculo el próximo 30 de junio y todavía no respondió a la oferta de renovación que le propuso Barcelona.

Ambos tienen una gran relación con Messi y su familia y la oportunidad de reencontrarse, aunque sea en una liga menor, lo que sería un punto a favor para la eventual mudanza a Medio Oriente.

Pese a los fuertes rumores, el entorno del campeón del mundo en Qatar dejó trascender que todavía no hay ninguna decisión tomada y que su futuro deportivo se definirá recién cuando finalice la temporada con Paris Saint-Germain. (Télam)