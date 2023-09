El astro argentino Lionel Messi reiteró hoy que de momento no proyecta su participación en el Mundial 2026 y marcó que su próximo gran objetivo en el seleccionado argentino "es llegar bien a la Copa América de Estados Unidos", que se jugará el año próximo.

El capitán campeón del mundo en Qatar 2022 explicó que después de esa competencia evaluará "día a día" sus sensaciones para definir su futuro, que tampoco tiene definido para el día después de su retiro del fútbol.

Messi, de 36 años, brindó una entrevista íntima y relajada al conductor, humorista e influencer Migue Granados, que fue seguida en vivo por hasta 320.000 usuarios en la canal de YouTube "Olga".

En otros pasajes destacados, Leo no descartó tener un cuarto hijo ("vamos a ver si llega la nena...") y aceptó que "siempre estuvo la idea de poder disfrutar del fútbol argentino, de jugar en Newell's", aunque no precisó si concretará ese deseo.

También aceptó que su paso por Paris Saint-Germain (PSG) "no fue como esperaba", lamentó haber sido "el único jugador que no tuvo reconocimiento" en el club francés y lo relacionó con la victoria ante Francia en la final del Mundial pasado.

Las siguientes son los extractos más salientes de una entrevista de 40 minutos grabada en su casa de Miami:

* El presente en Estados Unidos

"Se me nota mucho cuando estoy contento dentro de la cancha. Lo que me pasa afuera lo sabe poca gente. Mi idea de venir acá era empezar a descomprimir un poco después de tantos años de carrera. Me encanta lo que hago, disfruto mucho jugando pero obviamente ahora es de otra manera, por eso la decisión de venir para acá y no continuar mi carrera en Europa. Si bien mi personalidad es competitiva, no quiero perder a nada, es cierto que el fútbol acá se vive de otra manera, en cierto punto es más relajado".

* Un día en Miami

"Nos levantamos a las 7:00, llevamos a los nenes a la escuela y me voy al entrenamiento en el club. Las prácticas son tempranos por el calor. Luego llego a casa a la 1:00, comemos solos con Antonela, dormimos la siesta o vemos alguna película o serie y las 15:00 arrancamos a buscar a los chicos al cole. Después los llevamos a entrenar a la escuelita del Inter Miami. Thiago juega con los de 11 años y Mateo con los de 8. A los tres les gusta jugar, crecieron con eso, desde que nacieron vieron fútbol. A la noche, cuando los chicos se acuestan, a las 21:00, es nuestro momento con Antonela. Comemos temprano y vamos a la cama a ver tele. También 'boludeo' mucho con el celular".

* Su rol como padre

"Creo que soy un buen padre, estoy presente, intento inculcar los valores que me enseñaron a mí de chico. Mis viejos fueron buenos padres, yo soy como soy por lo que aprendí de chico en casa y también en el club. Barcelona tiene valores muy marcados. ¿Otro hijo? No sé, me gustaría. No estamos en la búsqueda pero vamos a ver si llega la nena".

* Las amistades

"Tengo pocos de Argentina porque me fui de muy chico y la comunicación era más complicada en ese momento. Uno de mis mejores amigos es primo de Antonela. En la Selección, de la generación anterior, compartí mucho con Masche (Javier Mascherano), el Pocho (Ezequiel Lavezzi) y el Kun (Sergio Agüero". De la actual me hice amigo con muchos pero con Fideo (Ángel Di María) y Lean (Leandro Paredes) compartimos club y eso hace acercarte más".

* Etapa en PSG

"Se dio así, no fue como esperaba. Las cosas pasan por algo, no estaba bien, pero me tocó ser campeón del mundo ahí. Tenía que ser así... (Las críticas) Eran entendibles, estaba en el país al que le habíamos ganado la final. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento".

* Mundial 2026

"No lo pienso todavía, está lejos. Sí pienso en la Copa América (2024), es un objetivo llegar bien a la Copa América que se jugará en Estados Unidos. Va a estar lindo, ya pasamos la del Centenario, que fue muy linda, disfrutamos el proceso. Después de la Copa América se verá, depende de cómo me encuentre. El tiempo pasa para todos y hay que ver cómo me voy sintiendo. Iré viendo el día a día".

* ¿Jugar en Newell's?

"Siempre estuvo la idea de poder disfrutar del fútbol argentino, de jugar en Newell's..."

* El día después del retiro

"No lo pensé, tampoco quiero pensarlo porque disfruto de lo que hago. Di un paso importante en el hecho de dejar Europa y venir a Estados Unidos. Ahora quiero pensar en disfrutar de jugar, no en el siguiente paso. Me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, también la función de director deportivo". (Télam)