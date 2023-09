Lionel Messi vivió una noche de frustraciones, la primera importante desde que llegó a los Estados Unidos, ya que no solamente no pudo ni siquiera estar entre los suplentes de Inter Miami en la final de la US Open Cup por seguir bajo dolor en el isquiotibial derecho, sino que además su equipo cayó por 2 a 1 dejándole el título de este certamen a Houston Dynamo.

La ausencia de Messi impactó bajo la línea de flotación del conjunto dirigido por Gerardo Martino, que en los 10 minutos que transcurrieron entre los 24 y 34 del primer tiempo terminó dejándole la victoria al visitante en el DRV PNK de Miami, colmado por 20.000 espectadores y con las ilustres presencias del propio presidente de FIFA, el suizo Gianni Infantino, y el celebérrimo entrenador francés, Zinedine Zidane.

Messi, vestido de negro como si fuera un oscuro presagio de lo que vendría, y perdido en medio de las gradas, vio como si no están ni él ni el también lesionado Jordi Alba, solamente son Sergi Busquets no alcanza para darle fisonomía de equipo a las "Garzas".

Por eso los tantos convertidos por Griffin Dorsey primero y Amine Bassi de tiro penal posteriormente, clausuraron prematuramente las ilusiones color de rosa de los interistas que querían ver como alcanzaban su segunda consagración en un mes luego de obtener la Leagues Cup frente a Nashville.

MIRÁ TAMBIÉN Messi, sin final y con un futuro sombrío de cara a los partidos de Eliminatorias

Y esto además hubiese significado otro récord para Messi, porque habría alcanzado los 45 títulos para convertirse en el más ganador de la historia superando a su excompañero en Barcelona, el brasileño Dani Alves.

Pero nada de esto fue posible y ahora, lo único que le queda por delante a Inter Miami, que logró descontar con el tiempo cumplido a través del ingresado venezolano Josef Martínez, es seguir remando desde atrás en los cinco partidos que le restan por disputar en la MLS para alcanzar uno de los dos puestos de repechaje que le permitan pelear por un lugar en los play offs.

A favor, Inter Miami tiene el hecho de que por tener pendiente un encuentro, dispone de 15 puntos para alcanzar ese objetivo contra los 12 que tiene en juego por delante quienes también pugnan por lo mismo, entre ellos su próximo rival del fin de semana que viene, New York Red Bull.

Si Inter Miami alcanza esa meta de meterse en play offs Messi seguirá en actividad al menos hasta noviembre, cuando deba afrontar con el seleccionado argentino las quinta y sexta fechas de Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay como local y Brasil como visitante. .

MIRÁ TAMBIÉN Con gol del argentino Velasco, Dallas y Philadelphia igualaron por la MLS

Si ello no ocurre, entonces octubre será para él la conclusión de la temporada y el comienzo de unas largas vacaciones hasta febrero del año que viene.

Pero el mes próximo ya genera interrogantes de por sí, puesto que el jueves 12 Argentina recibirá a Paraguay y el martes 17 visitará a Perú, y su presencia seguirá estando en duda, ya que después de pedir el cambio a dos minutos del final de la victoria por 1 a 0 sobre Ecuador en River, luego de hacer un golazo de tiro libre, "Lío" no volvió a jugar, por lo que las alarmas sobre su salud permanecen encendidas desde entonces..

- Síntesis -

Inter Miami: Drake Callender; Noah Allen, Kamal Miller, Sergiy Krivtsov y De Andre Yedlin; Benjamin Cremaschi, Diego Gómez , Sergio Busquets y Robert Taylor; Facundo Farias y Leonardo Campana. DT: Gerardo Martino.

Houston Dynamo: Andrew Tarbell; Griffin Dorsey, Micael dos Santos Silva, Erik Sviatchenko y Franco Escobar; Artur, Amine Bassi, Héctor Herrera y Adalberto Carrasquilla; Nelson Quiñones y Corey Baird. DT: Ben Olsen.

Goles en el primer tiempo: 24m. Dorsey (H) y 34m. Bassi (H), de tiro penal.

Gol en el segundo tiempo: 45m. Martínez (I).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Dixon Arroyo por Diego Gómez (I) y Josef Martinez por Taylor (I); 30m. David Ruíz por De Andre Yedlin (I); 34m. Bradley Smith por Quiñones (H); 39m. Ibrahim Aliyu por Baird (H); Luis Caicedo por Bassi (H) y Nicolás Stefanelli por Cremaschi (I);

Amonestados: Kritsov, Allen y Yedlin (I). Escobar (Argentina) (H).

Cancha: DRV PNK Stadium (Inter Miami).

Árbitro: Jon Freemon (Estados Unidos). (Télam)