El futbolista brasileño de Everton, de Inglaterra, Richarlison, reconoció este jueves que Lionel Messi se merecía "el título" de la Copa América en Brasil 2021 cuando consiguió su primera estrella con el seleccionado argentino.

"Messi merecía el título de la Copa América, cuando terminó el partido (la final de la Copa América), todos fueron a abrazarlo. Habían perdido dos veces con Chile", comentó el jugador en una entrevista con ESPN.

"Messi es el mejor jugador del mundo, es de otro planeta y me gustaría jugar al lado de él. Yo cambié la camiseta con él", valoró.

Richarlison se cruzó con varios jugadores del seleccionado nacional como Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi en los últimos meses por diferentes cargadas a través de redes sociales.

De hecho, el mediocampista subió a su Instagram una historia con la leyenda: "Se busca clásico" cuando ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y luego los argentinos le contestaron con fotos de la Copa América.

"Me encanta el folclore del fútbol, lo vivo así. Me emocionó mucho ver al pueblo argentino festejando el título de la Copa América, siento que les dio confianza también al equipo para mejorar su forma de juego", reconoció.

"Tras perder la final lloré mucho, quedé muy dolido me encerré en mi habitación y no quería salir. A los dos días salí para Japón por los Juegos Olímpicos, no me podía permitir seguir triste (NdeR: la Verdeamarela ganó la medalla de oro). No había podido ir a ver a mi mamá porque tenía Covid, después le dediqué la medalla de oro", recordó.

Richarlison adelantó que en el Mundial de Qatar 2022 son los "candidatos" y rememoró que ellos "nunca" quedaron afuera en la primera ronda de los mundiales como le pasó a Argentina en "diferentes veces" -la última en Corea-Japón 2002-.

Por último, el volante defendió a su compañero Neymar (PSG) por las críticas recibidas por parte de la prensa brasileña: "Es el ídolo de los chicos pero ellos muchas veces le faltan el respeto". (Télam)