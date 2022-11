Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino que este martes debutará ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar, aseguró hoy que se siente "muy bien físicamente" y que llega "en un gran momento" a este campeonato.

"Me siento muy bien físicamente, la verdad es que llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. El otro día me entrené diferenciado por un golpe y precaución, pero nada raro", declaró Messi en la conferencia de prensa previa al debut. (Télam)