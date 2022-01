El astro argentino Lionel Messi dio positivo de coronavirus y quedó en aislamiento, informó hoy su club Paris Saint Germain (PSG) de Francia en un parte médico.

El futbolista, de 34 años, permanece en su ciudad natal, Rosario, a la que había llegado el pasado 23 de diciembre para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia.

El director técnico de PSG, el rosarino Mauricio Pochettino, confirmó esta mañana que el jugador no podrá viajar desde Argentina a Francia hasta que no presente un examen PCR negativo.

"Leo Messi está en un contacto constante con nuestros servicios médicos y cuando dé negativo viajará Francia", explicó en una conferencia de prensa previa al partido de mañana ante Vannes, por los octavos de final de la Copa de Francia.

Messi, al igual que el resto de los futbolistas sudamericanos del plantel, debía regresar a Francia este domingo para retomar la temporada europea después del receso vacacional de invierno.

Sin embargo, no pudo abordar su avión privado por el resultado positivo de su testeo, del que no se precisó la fecha con exactitud.

De ello dependerá si el argentino podrá ser tenido en cuenta para el primer partido del año por la Ligue 1 de Francia, agendado para el próximo domingo ante Olympique de Lyon, de visitante.

Messi fue uno de los cuatro futbolistas del plantel que dio positivo en las últimas pruebas junto con los españoles Juan Bernat y Sergio Rico y Nathan Bitumazala, informó la institución parisina.

"Llevamos dos años conviviendo con este virus, sabemos lo que necesitamos para evitar contagiarnos y aún así podernos contraerlo. En realidad, todos desconocemos cómo actúa, cómo funciona y cómo contagia. Hay nuevas variantes... Yo no soy un especialista, simplemente escucho y hago caso a los consejos de los profesionales", reflexionó Pochettino consultado por los positivos en el plantel.

Específicamente sobre el astro argentino, el entrenador aseguró: "Leo está en contacto constante con nuestros servicios médicos y cuando dé negativo viajará a Francia. Hasta el momento no sabemos más que eso. Hasta que no dé negativo en Argentina no podrá viajar".

Pochettino defendió la idea de liberar a los jugadores para salir de Francia por la Navidad y el Año Nuevo, al entender que "después de una primera parte de la temporada muy dura, la prioridad era estar con la familia".

"La mayoría de los futbolistas se reincorporó en muy buenas condiciones, después de haber cumplido con los programas de trabajos señalados", afirmó el exDT de Espanyol de Barcelona, Southampton y Tottenham Hotspur de Inglaterra.

Durante su estadía en Rosario, Messi descansó junto a esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, y participó de algunos festejos con familiares y amigos, según imágenes viralizadas en las redes sociales.

El astro pasó la Navidad rodeado de gente y hace cuatro días participó de una fiesta privada en la que tocó el grupo santafesino de cumbia Los Palmeras. Allí se fotografió abrazado a dos integrantes de la banda: el vocalista Rubén "Cacho" Deicas y el acordeonista Marcos Camino.

Bailó algunos temas con Antonela y al momento de sonar el clásico "Yo soy sabalero" se lo vio saltando y abrazado junto a un grupo de amigos, según videos viralizados en las redes por el sonidista del grupo.

De momento, no trascendió si otros integrantes de la familia Messi también registraron positivo en las pruebas de coronavirus.

El PSG detalló en su parte médico que tanto el argentino como los otros tres jugadores contagiados "respetan el aislamiento y están sujetos al protocolo sanitario correspondiente".

Se presume que Messi pasó la noche de Año Nuevo en esa condición, puesto que no se publicaron imágenes suyas como sí en Nochebuena y tampoco pudo abordar el avión en la jornada del 1 de enero. (Télam)