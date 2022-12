El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y el Paris Saint Germain de Francia habrían llegado a un principio de acuerdo para una renovación de contrato por un año más, según informó la prensa europea. Según trascendió, hasta el momento, no hay condiciones ni una firma, sino que solo se arregló de palabra. El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, estuvo en la final del Mundial Qatar 2022 y siguió de cerca las acciones de sus dos máximas figuras: Messi y Kylian Mbappé

Por lo tanto, no tendría intenciones de dejarlos ir debido al rendimiento presentado en la definición en Doha. La idea de los dirigentes del último campeón de Francia es que Leo pueda renovar su contrato lo antes posible, ya que su contrato vence en junio de 2023 y a partir de enero ya estaría en condiciones de negociar con cualquier otra institución en calidad de agente libre. ¿Cuáles son las alternativas que tiene Messi si no renueva con PSG? En los últimos meses se barajó la posibilidad de que Messi tenga dos posibles destinos en caso de no llegar a renovar con el PSG

Uno podría ser Estados Unidos para jugar en la Major League Soccer (MLS) con el Inter de Miami, y el otro sería un futuro retorno al Barcelona que hoy comanda Xavi Hernández, aunque este último es el más utópico. FGB/GAM NA