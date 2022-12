El entrenador del seleccionado argentino le devolvió elogios al capitán de su equipo al asegurar esta noche en Doha que "Lionel Messi es el más grande de la historia", luego del pase a la final del mundo en Qatar 2022.

"Messi es el más grande de la historia y a veces parece que lo decimos porque somos argentinos, pero creo que no hay ninguna duda sobre eso", remarcó Scaloni en la conferencia de prensa posvictoria por 3 a 0 sobre Croacia en la semifinal disputada en el estadio Lusail, donde el domingo a las 12 enfrentará en la final a Francia o Marruecos.

"Si uno tiene el privilegio, como tenemos nosotros con el cuerpo técnico, de verlo entrenar todos los días y después jugar, no hay dudas sobre lo que digo. Messi te emociona porque cada vez que uno lo ve le genera eso, lo mismo que a los compañeros y a todos los argentinos", resaltó.

Previamente Messi había dicho que el partido de hoy "fue muy bien preparado por el cuerpo técnico, como viene ocurriendo con cada uno que juega esta selección".

MIRÁ TAMBIÉN Lo Celso y Agüero celebraron con el plantel tras el pase a la final del Mundial

"Pero así como me emociono con él al verlo con la camiseta celeste y blanca también lo hago con todo lo que estamos viviendo en esta Copa del Mundo, porque aunque trato de evitarlo es lógico vivirlo así, ya que estoy en un lugar soñado por cualquier argentino y creo que cualquiera reaccionaría como yo lo hago", apuntó.

“Es que resulta imposible no emocionarse con lo que hacen estos chicos. Después se puede ganar o perder, pero es emocionante. Y lo de la gente también, porque va todo de la mano, ya que en los momentos difíciles sentimos el apoyo desde afuera y eso es inigualable”, destacó.

Scaloni consideró que "al decir que en este equipo todos tiran para el mismo lado, puede sonar a una declaración política, pero en este caso es así, porque todos quieren el bien común".

"Y ahora, el que toque en la final que toque. No soy de elegir rivales nunca. Será Francia o Marruecos. Mañana se sabrá. Porque los partidos no son todos iguales, no se juegan todos iguales, más allá de que tengamos nuestra impronta. A veces el rival te puede someter o superarte, y ahí es donde el equipo se regenera, se arremanga los pantalones y actúa en función del momento", argumentó.

MIRÁ TAMBIÉN Se liman diferencias para que Bianchi pueda ser delantero de Independiente

"Por ejemplo hoy no creo que hayamos jugado uno de nuestros mejores partidos, pero esta instancia hace que todo se agigante, aunque tuvimos encuentros de un mejor nivel", apreció.

Y finalmente, ante la posibilidad de subirse el próximo domingo al podio que hoy tiene solo dos ocupantes como técnicos campeones del mundo: César Menotti y Carlos Bilardo, advirtió que él no puede ponerse "a la altura de ellos. que son historia grande de la selección. Me llena de orgullo dirigir una final del mundo, pero no puedo compararme con ninguno de los dos", cerró Scaloni, aunque el domingo puede ponerse a la par de ambos. (Télam)