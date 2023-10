El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, es el futbolista mejor pago de la MLS con una base salarial de doce millones de dólares, según cifras oficiales.

El sindicato de jugadores profesionales de la MLS (MLS PLayers Association) publicó la habitual guía de salarios actualizada hasta mediados de septiembre y el astro argentino lidera ampliamente el ranking.

Según las cifras oficiales, Messi tiene una base salarial anual de 12 millones de dólares aunque con bonos compensatorios la cifra asciende a 20.446.667 de la misma moneda.

El que sigue al argentino en la escala salarial es el italiano Lorenzo Insigne, ex Napoli y actualmente en Toronto FC, que percibe una base de 7.500.000 pero con la compensación casi duplica sus ingresos con 15.400.000.

El tercero es el suizo Xherdan Shaquiri, de Chicago Fire, que gana 7.350.000 dólares (8.153.000 con los bonos).

La cifra de compensación anualizada incluye bonos de marketing y honorarios de agentes, según explica el texto que acompaña la información oficial.

El argentino mejor pago después de Messi es el delantero Sebastián Driussi, de Austin FC, que está sexto en el ranking con una base de 3.800.000 dólares por año y casi el doble de compensación 6.022.500.

Otro caso es el de Esequiel Barco, jugador de Atlanta United a préstamo en River Plate hasta mitad del año que viene, tiene una base salarial de 2.200.000 dólares anuales.

En Inter Miami, Sergio Busquets cobra 1.500.000 dólares anuales, Jordi Alba acordó 1.000.000 y el argentino Facundo Farías tiene una base de 500.000. (Télam)