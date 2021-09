El ex arquero y entrenador Hugo Tocalli expresó hoy su felicidad por el idilio entre Lionel Messi y los hinchas argentinos y celebró que el crack rosarino "exprese más" sus emociones con la gente.

"Lo de Leo es simple, ahora se expresa más, le explica más a la gente y uno se emociona. Tuvo todo para ir a jugar en España y no quiso bajo ningún punto de vista. Yo discutí mucho por Messi porque sabía lo que había hecho por la Selección. Me emocionó el cántico de los hinchas. Él tenía el deseo de hacer realidad lo que vivió en la cancha de River", expresó Tocalli para Radio Télam.

Tocalli fue integrante del cuerpo técnico del seleccionado juvenil argentino, con José Pekerman como cabeza de grupo, y fue testigo de la negativa de Messi ante la solicitud española en 2004.

"La gente tiene feeling con la Selección otra vez y hacía mucho que no pasaba. Me puso contento porque son grandes jugadores y es un mérito enorme de (Lionel) Scaloni", opinó el ex arquero surgido en San Lorenzo.

"Hoy el jugador está contento en la Selección. A nosotros nos pasaba en las juveniles, de que querían estar por el sentido de pertenencia. Me gustaría que la Selección enfrente a un equipo europeo. Serviría para tomar una medida, para corregir esas cosas, pero hay jugadores en un momento extraordinario. No hay mucha diferencia entre titulares y suplentes", consideró Tocalli en diálogo con Radio Télam.

Por último, ahondó en el mérito de Scaloni sobre el buen presente del seleccionado argentino: "Siempre fue una persona muy inteligente. El fútbol no tiene tantos secretos, juega mucho la cabeza del jugador y Scaloni lleva muy bien al grupo. Hasta los jugadores se quedaron después del partido festejando con la gente". (Télam)