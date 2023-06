El jefe del equipo Mercedes, Tobías "Toto" Wolff, aseguró hoy que la escudería alemana está "intentando por todos los medios" que su piloto Lewis Hamilton renueve su contrato antes del Gran Premio de Canadá, que se disputará el próximo domingo en Montreal.

"Va a ocurrir pronto, y estamos hablando de días y no de semanas", anticipó Wolff en declaraciones al programa 'Squawk on the Street' de la CNBC, replicadas por la agencia de noticias DPA.

En cuanto a las negociaciones para extender el contrato del piloto británico, el jefe del equipo apuntó que en Mercedes "tenemos tan buena relación que llegará el momento en que tengamos que hablar de dinero", dijo Wolff, quien calificó a Hamilton como "la personalidad más importante de este deporte".

"Es tan polifacético, no sólo en las carreras, sino también fuera de la pista, así que tenemos que mantenerlo en la Fórmula 1 el mayor tiempo posible", expresó el director técnico de Mercedes ante la posibilidad de ampliar por varias temporadas el contrato del siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1.

Wolff recordó que "desde el punto de vista del equipo, Lewis y Mercedes se conocen desde hace mucho tiempo. Nunca ha corrido para otra marca que no sea Mercedes. Ambos nos unimos al equipo en 2013 juntos, y de una relación profesional, ahora tenemos una amistad. Ha sido una época maravillosa", destacó.

Con respecto a la hegemonía que viene demostrando Red Bull en la actual temporada, "Toto" Wolff opinó que "la diferencia con Red Bull es grande y habrá que trabajar duro para reducirla. No obstante, estamos preparados para ese reto". (Télam)