César Luis Menotti, director de Selecciones Nacionales de AFA, destacó al cuerpo técnico del seleccionado campeón de América encabezado por Lionel Scaloni porque "trabaja en serio y no vende humo".

El "Flaco", campeón del mundo en 1978, fue uno de los que más respaldó al nuevo cuerpo técnico y consideró que el título obtenido en Brasil es el "cierre de una búsqueda".

"No es (Lionel) Scaloni solamente, yo me reuní con los cuatro, tengo una relación muy afectiva y quiero mucho a (Pablo) Aimar, y también a (Roberto) Ayala y a (Walter) Samuel. Son chicos jóvenes, con ganas de trabajar en serio, no vender humo, llenos de proyectos e ideas", remarcó Menotti en declaraciones a TyC Sports.

Menotti, quien renovó su vínculo con la AFA hasta marzo de 2022, también subrayó que el proyecto y la organización también fueron fundamentales para lograr cortar la racha de 28 años sin títulos.

"Hay una conducción de AFA que valoriza la Selección y da amplios poderes a los entrenadores. Hay una organización que les permite a los chicos estar unidos. Un espíritu de progreso y un apoyo de la conducción", completó. (Télam)