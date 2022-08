Melgar, de Perú, a cargo del director técnico argentino Pablo Lavallén, pese a sus méritos esta noche solo pudo empatar ante Internacional, de Porto Alegre, sin abrir el marcador, en Arequipa, por la ida de una de las llaves de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La revancha se dará en Porto Alegre el próximo jueves a las 19.15, y quien resulte vencedor de esta llave deberá enfrentar en semifinales al que se imponga en la de Deportivo Táchira, de Venezuela, e Independiente del Valle, de Ecuador, en la que éste último se impuso por 1 a 0 en la ida como visitante.

El buen juego con el que dominó la mayor parte del partido y las numerosas situaciones de gol que generó, no le alcanzaron a Melgar para imponerse ante el cauteloso rival, que solo inquietó con esporádicos contraataques.

Así, se le cortó al conjunto peruano la serie de cinco victorias en hilera que acumulaba de local en la competencia continental.

Mientras que el conjunto de Porto Alegre se aferró más a su plan defensivo al quedar con un hombre menos por la expulsión de Alemao por agredir con un codazo a Alexis Arias, a los 19 minutos del segundo tiempo.

En el conjunto de Arequipa lucieron con su labor, desde el inicio, el centrodelantero argentino Bernardo Cuesta -ex Tiro Federal, de Rosario-, máximo goleador del certamen con 8 conversiones, y el compatriota volante ofensivo Cristian Bordacahar -ex Tigre, Brown de Adrogué y Los Andes, entre otros-, quien debió ser reemplazado en el segundo tiempo al sufrir un esguince del tobillo izquierdo.

Con los centros aéreos del segundo para los cabezazos del santafecino, el ataque local tuvo a maltraer al arquero visitante Daniel, la figura del cotejo.

Además, contaron con presencia titular los volantes argentinos Horacio Orzán -ex Newell's y Tigre-; y Martín Pérez Guedes -ex Racing, Quilmes y Temperley, entre otros-; en cambio, el zaguero Leonel Galeano -ex Independiente, Godoy Cruz y Aldosivi- se mantuvo entre los relevos sin ingreso.

Por su parte, el equipo brasileño contó de titulares al lateral derecho Fabricio Bustos -ex-Independiente- y el zaguero Gabriel Mercado -ex River Plate y Estudiantes de La Plata-, además de contar con el delantero Braian Romero -ex River Plate, Independiente y Defensa y Justicia-, en el banco de relevos sin ingreso, por lo que no pudo debutar en esta competencia. (Télam)