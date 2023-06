Santiago Mele, arquero de Unión de Santa Fe, es pretendido por Millonarios de Colombia, que negocia su incorporación con Plaza Colonia de Uruguay, club dueño del pase, pero el técnico "tatengue" Sebastián Méndez pidió que permanezca en su equipo porque lo que "urge es lo deportivo".

Mele, convocado por el argentino Marcelo Bielsa al seleccionado uruguayo que mañana comenzará una nueva etapa de la mano del DT rosarino, va por su segunda temporada a préstamo en el equipo santafesino.

Si bien tiene contrato hasta fin de año con el "tate", una cláusula le permite a Plaza Colonia transferirlo en este mes o en diciembre, a menos que Unión iguale una posible oferta.

Medios de prensa uruguayos informaron que Millonarios le acercó una oferta formal a Plaza Colonia, que rondaría los 1,5 millones de dólares por el 70% del pase.

De confirmarse esa cifra, Unión debería desembolsar esa suma para retener a Mele, pero además mejorar sustancialmente el contrato del arquero montevideano, que según el sitio ColoniaYa, "se mostró muy interesado por la propuesta colombiana, no solo por lo económico, sino también por su crecimiento deportivo".

Al ser consultado al respecto, el técnico Méndez dijo tras el partido de ayer ante Newell's Old Boys de Rosario que pretende la continuidad del guardameta uruguayo por cuestiones deportivas.

"Quiero y espero que Santiago se quede. Con la salida de (Lucas) Esquivel (transferido al Athlético Paranaense de Brasil) es suficiente. Hoy lo que nos urge es lo deportivo", indicó el "Gallego" Méndez.

En esa línea, dijo que Sebastián Moyano, a quien dirigió en Godoy Cruz de Mendoza, "es un muy buen arquero", pero aclaró que "no pasa por ahí", sino que no quiere "que se vaya nadie más, no es prudente". (Télam)