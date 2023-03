El entrenador de Racing, Fernando Gago, se mostró "disconforme" por la derrota por 2-0 ante Godoy Cruz, en el encuentra que se jugó esta tarde por la sexta jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

“Me voy disconforme por la derrota y por la forma en que jugamos", declaró Gago en conferencia de prensa luego de la caída en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

"Hay que ser claros: otra vez no entramos en partido y al minuto ya estábamos con el marcador abajo. No hubo ritmo y no pudimos generar el fútbol que solemos hacer”, continuó en modo autocrítico sobre el rendimiento de su equipo.

“Veníamos con regularidad en el juego y en el resultado. Esto es un golpe duro, que no esperábamos. Queda seguir trabajando para volver a la mejor forma”, agregó.

“Vamos a esperar que le hagan los estudios a Leonardo Sigali para ver qué tiene”, concluyó sobre el zaguero central que fue reemplazado por Jonathan Galván a los 28 minutos de la primera etapa por un golpe en la rodilla derecha.

Racing Club recibirá a Sarmiento el próximo domingo desde las 17 en el estadio Presidente Perón, por la séptima fecha del torneo local. (Télam)