El tetracampeón de Fórmula 1, el alemán Sebastián Vettel, confesó que se siente a gusto con su decisión de retirarse de las pistas, lo que le permite disfrutar mayor tiempo con su familia.

"Después de tanto tiempo en las carreras, tengo algo así como una vida por primera vez", declaró Vettel al medio alemán, 'Bild am Sonntag' en una entrevista en la que refirió a su retiro de la F1 en la temporada pasada.

Vettel, de 35 años, admitió: "Me tomó un tiempo acostumbrarme a no estar arriba de un coche de F1, pero ahora disfruto del tiempo con mis hijos".

El exitoso piloto alemán también dijo que se alegra por la actual temporada de la escudería Aston Martin, su ex equipo. "Me siento muy feliz por todos ellos. Trabajaron duro en los últimos años así que es bueno que ahora estén ganando algunos trofeos", expresó.

Vettel no descartó los rumores sobre un eventual regreso a la categoría reina en un puesto de jefe de equipo; "Todavía no lo sé, hasta ahora me va muy bien con la decisión de retirarme". (Télam)