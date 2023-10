El entrenador de San Lorenzo, Rubén Insúa reconoció esta noche, tras la igualdad sin goles en su visita a Sarmiento, en Junín, que le "preocupa y lo tiene angustiado y triste que pasen los partidos y no se pueda ganar".

"Me preocupa, me tiene angustiado, y me tiene triste no ganar. Si quieren escuchar eso, ahí lo tienen", le espetó Insúa a la prensa en el estadio de los juninenses tras otra jornada sin victoria ni goles del conjunto barcelonista.

"En el segundo tiempo tuvimos mayor profundidad y merecimos ganar porque generamos desequilibrio. Pero el arquero (José) Devecchi tuvo un gran partido", refirió el "Gallego" respecto del justamente ex San Lorenzo.

El presente le preocupa a Insúa de cara al futuro inmediato en el que los triunfos son acuciantes para aspirar a cosas mayores.

"Para ganar los 9 puntos que quedan por delante en esta Copa de la Liga hay que repetir lo del segundo tiempo de hoy, pero también volver a ser efectivos", remarcó.

"Por ejemplo hoy el chico Agustín Hausch hizo un gran partido y cumplió con lo que le pedimos. Él venía de una lesión e ingresó muy bien en el segundo tiempo, y eso es lo que nos hace falta", destacó finalmente un Insúa como el mismo reconoció, "preocupado". (Télam)