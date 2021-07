El volante paraguayo Jorge Morel destacó este martes la "estructura" de Lanús, durante su presentación como tercer refuerzo de cara a la nueva Liga Profesional de Fútbol (LPF).

“Yo vengo a aportar lo mío, me sorprendió mucho la infraestructura del club. Quiero ganar un título como lo hicieron mis compatriotas”, valoró el mediocampista en la conferencia de prensa virtual y en referencia a los paraguayos Gustavo Gómez, Miguel Almirón y Víctor Ayala, que se consagraron con Lanús en el torneo de 2016.

Asimismo, Morel, que ya jugó un amistoso contra Talleres de Córdoba, analizó: "Me sentí bien, venía de una semana de trabajo pesado. Creo que estuve bien en los pases y ahora sólo queda seguir trabajando”.

"Luis (Zubeldía, el DT) me mostró videos de cómo juega el equipo y cómo presiona. Yo no tengo problema de jugar de cinco solo o con dos pivotes. Estoy tratando de adaptarme a los movimientos de mis compañeros”, concluyó el ex Guaraní de Paraguay.

"Varios compañeros de la selección me hablaron muy bien del club, lo que es el complejo de Lanús me sorprendió bastante, se nota que es un club serio que siempre pelea cosas importantes y yo vengo para aportar acá", expresó.

Por otro lado, Lanús anunció la llegada de Ángel González, procedente de Estudiantes de La Plata, que se sumará a los arribados Diego Braghieri e Ignacio Malcorra.

Lanús debutará el sábado frente a Atlético Tucumán, a las 16.15, como local, y según se observó en los últimos partidos irá con Lucas Acosta; Braian Aguirre, Nicolás Burdisso, Alexis Pérez, Alexandro Bernabei; Facundo Pérez, Julián Aude, Ignacio Malcorra; Franco Orozco, Lautaro Acosta y José Sand. (Télam)