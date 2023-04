Ariel Holan, actual entrenador de Univesidad Católica de Chile, afirmó hoy que le "sobran argumentos" para responderle a Gabriel Milito, quien sin nombrarlo lo acusó por la delicada situación económica de Independiente.

"No es un momento para entrar en polémica ni responder porque para mí está primero Independiente. Ayer, hoy y hasta el día que me muera. Me sobran argumentos para responder, pero cuando llegue el momento los voy a esgrimir", expresó Holan durante la conferencia de prensa que brindó en la previa del partido de mañana ante Colo Colo por el campeonato chileno.

De esta manera, Holan salió al cruce de las declaraciones de Milito, ídolo del club de Avellaneda, quien sin mencionar su nombre y apellido lo apuntó como uno de los responsables de la crisis financiera y futbolística de Independiente.

"No supo manejarse en el éxito. Lo dejaron hacer lo que quiso", dijo Milito en referencia a la obtención de la Copa Sudamericana 2017.

"Soy hincha de Independiente y soy socio hace más de 25 años; mis hijas y yo", dijo Holan en clara alusión al cuestionamiento de Milito: "Se golpea el pecho diciendo que ama el club y es hincha de Independiente", agregó.

Asimismo, Holan le dedicó un saludo de bienvenida a Ricardo Zielinski, el nuevo entrenador del "Rojo", a dos días del clásico contra Racing: "Gracias a Dios ya tenemos entrenador. Le mando un fuerte abrazo al 'Ruso? y desearle lo mejor", expresó. (Télam)