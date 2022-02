El delantero de Colón de Santa Fe Facundo Farías aclaró este jueves que su deseo es seguir en el club para jugar la Copa Libertadores frente al interés de Boca resurgido en las últimas horas.

Farías, una de las mejores apariciones del fútbol argentino en el 2021, habló en la llegada al entrenamiento de hoy y enfatizó: "La intención de estar acá en el club sigue. Quiero jugar la copa, tengo muchas ganas de quedarme. Tengo ganas de seguir y me quiero quedar a jugar la Copa Libertadores".

"Tengo ganas de seguir, quedarme hasta junio o un año más en el club y poder jugar la Copa", repitió desde su auto.

El nombre del joven atacante resurgió en las últimas horas frente a la necesidad de Colón de incorporar a Ramón "Wanchope" Ábila, sin lugar en Boca, aunque por ahora las negociaciones están trabadas por una diferencia económica.

"Por ahora del club no me comunicaron nada. Por ahora no hay nada", insistió Farías en diálogo con la radio Aire de Santa Fe.

"No me llamaron ni de Boca ni de ningún lado. No me llamó nadie. Ni de Colón", cerró el juvenil.

Boca ofreció en las últimas horas un millón de dólares y la ficha de Ramón Ábila, a cambio de la mitad del pase de Farías, lo que resultó insuficiente para la dirigencia "sabalera".

Por su parte, el entrenador, Julio César Falcioni, le abrió la puerta a la salida del chico de 19 años cuando en una entrevista con ESPN dijo: "Yo hablé con Wanchope, tiene ganas de venir a Colón, pero la parte económica e institucional yo no la manejo. Seguro tendrán que poner un mango arriba". (Télam)