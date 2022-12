Sebastián Torrico, exarquero y actual candidato a vocal por la lista oficialista de San Lorenzo para las elecciones del sábado 17 de diciembre, afirmó hoy que le "sorprende" que "algunos" lo quieran "proscribir".

"Nadie me empujó a nada. Yo estoy en el lugar que quiero estar. Me sorprende que ahora algunos me quieran proscribir porque primero todas las listas me llamaban para sumarme", declaró el "Cóndor" en una entrevista con el programa partidario Equipo Desafío.

El socio José Antonio García realizó una denuncia contra el ex Godoy Cruz de Mendoza por una supuesta violación al artículo 43 del estatuto, que destaca que no puede ser miembro de ningún órgano de gobierno el socio que ocupe o haya ocupado cualquier cargo rentado hasta cuatro años atrás.

Al respecto, la Junta Electoral -que en su oportunidad había observado la candidatura pero luego de escuchar los argumentos dio su aprobación- le pidió ahora a la Inspección General de Justicia que rechace la denuncia presentada.

La decisión de Torrico de integrar la lista "San Lorenzo Querido" se debe a que "eligió" al equipo de trabajo que considera que "quiere hacer las cosas bien, que puso la cara siempre, que se quedó".

"Los conozco como personas. Sé que tengo mucho para perder, pero confío en las personas que tengo al lado", agregó.

De ganar la lista, el exfutbolista de 42 años se comprometió a "laburar y dedicarme. Lo mismo que hice como jugador, lo voy a hacer como dirigente. Me apasiona esto y me gusta".

Sobre el rol que va a desarrollar en la AFA, el exjugador mendocino confirmó: "Yo me voy a ocupar también de la relación de San Lorenzo con la AFA. Voy a tener mucha presencia ahí, por el tema de días y horarios de partidos y la presencia de los hinchas de San Lorenzo como visitante. Vengo hablando con 'Chiqui' (Tapia) hace un tiempo. Siento que vamos a tener apoyo".

Por último y acerca del plan que quiere desarrollar para el fútbol profesional, el "Cóndor" lo dividió en tres etapas. La primera es la "renovación de los juveniles, estirarles el contrato", en la segunda se renovará "la base de los jugadores que nos dieron la clasificación a la Copa Sudamericana" y la tercera fase será "la de los refuerzos", cerró.

(Télam)