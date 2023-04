El mediocampista santafesino Facundo Buonanotte se manifestó hoy "contento" ante la posibilidad de que Javier Mascherano continúe al frente del seleccionado argentino Sub-20.

"Me pone muy contento que siga Javier (Mascherano). Hizo las cosas muy bien con mis compañeros y conmigo", manifestó Buonanotte en diálogo con la radio DSports.

"La culpa no fue de él sino de todos. No se dio lo que esperábamos y tenemos muchas ganas de revertir esto", apuntó el volante del Brighton And Hove de Inglaterra sobre la floja campaña en el Sudamericano de Colombia, que acarreó la no clasificación deportiva de la Argentina, pero que se concretará finalmente ante la inminente confirmación de nuestro país como sede del campeonato.

Buonanotte, surgido de Rosario Central, también se refirió al clásico rosarino del próximo domingo en el Coloso Marcelo Bielsa de Newell's.

MIRÁ TAMBIÉN River sigue puntero en el torneo de Reserva

"Un clásico ante Newell's es lo más lindo que me tocó vivir. Es una locura. Dejaría todo por jugar el domingo", dijo el ex Rosario Central.

Por último, elogió al crack rosarino Lionel Messi, a quien tuvo como compañero en la última doble fecha FIFA ante Panamá y Curazao: "Es una gran persona. Está muy atento con los chicos y me quedó con un lindo recuerdo de él. Eso sí, no me anime a chicanearlo con el clásico". (Télam)