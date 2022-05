El entrenador argentino de París Saint Germain (PSG), Mauricio Pochettino, admitió hoy que se enteró tan solo "media hora antes" de la continuidad del delantero francés Kylian Mbappé hasta junio del 2025 y el rechazo a la oferta de Real Madrid.

"Oficialmente me entero de la renovación de Mbappé media hora antes. Aún estando cerca de él no sabíamos su decisión final. Me lo dice el presidente", comentó el DT en una entrevista con la radio Cadena Cope de España.

"No me sorprendió la decisión de Mbappé. Confiábamos en que no había tomado la decisión y que iba a ser en el último momento", sostuvo.

Pochettino es uno de los apuntados por los hinchas parisinos luego de una mala temporada en la Liga de Campeones, aunque obtuvo la Ligue 1 de Francia con una ventaja holgada. Sin embargo, todo indica que seguirá en el cargo luego del rechazo de Zinedine Zidane al puesto y la postergación del deseo de contar con el español Josep Guardiola.

"Tengo un año más de contrato. Los desafíos están ahí y a cualquier entrenador le motiva", aclaró.

En el plantel seguirán también Lionel Messi, Leandro Paredes -tiene posibilidades de irse-, Neymar y Sergio Ramos, entre otros nombres de peso para el mercado europeo.

La primera baja fue Ángel Di María, al que no le renovaron el vínculo, y cuenta con ofertas de Juventus y del fútbol inglés. (Télam)