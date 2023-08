(Por Marcos González Cezer) El entrerriano Julián Molina, uno de los 10 atletas argentinos que competirán en el Mundial de Budapest de Mayores que comenzará el viernes próximo, afirmó hoy que se encuentra en el "mejor momento de su carrera" y fijó como meta en el torneo ecuménico, en el que competirá en la prueba de 3.000 metros con obstáculos, establecer un nuevo récord nacional.

"Me encuentro en el mejor momento de mi carrera deportiva y de mi vida. Es mi primer Mundial y espero aprovecharlo al máximo. Intentaré mejorar mi marca de 8m31s. El objetivo es hacer el récord argentino y aprovechar que van a estar los mejores", expresó Molina en una entrevista con Télam.

Molina competirá en Hungría al igual que el santafesino Germán Chiaraviglio (salto con garrocha); la porteña Fedra Luna (1500); el bonaerense Joaquín Gómez (lanzamiento de martillo); el entrerriano Nazareno Sasia (lanzamiento de bala); el chubutense Joaquín Arbe (maratón); el marplatense Diego Lacamoire (1500); el bonaerense Elián Larregina (400 metros llanos); el correntino Carlos Layoy (salto en alto) y el marchista tucumano Juan Manuel Cano Ceres (20km marcha).

Molina, de 30 años y quien obtuvo las preseas de bronce en el Campeonato Iberoamericano de Alicante, España, en 5.000 metros y 3.000 con obstáculos en 2022, fue doble medallista en el Campeonato Sudamericano del mes pasado.

El representante del club ADN atletismo Darío Nuñez ganó la medalla de oro en la prueba de 3.000 metros con obstáculos y la de plata en 5.000 metros en la 53ra edición del Campeonato Sudamericano de Mayores de atletismo de San Pablo, Brasil, que se disputó del 28 al 30 de julio.

La medalla de oro la conquistó con un tiempo de 8m36s47/100; segundo quedó el colombiano Carlos Andrés San Martín (8m39s23/100) y tercero fue el peruano Julio Palomino con 8m48s93/100, mientras que la de plata, en 5.000, la obtuvo con un registro de 13m55s71/100 aventajando al brasileño Altobeli Santos da Silva( 13:55.91), al que superó a pocos metros de la meta.

-Télam. Es tu primer mundial de mayores. ¿Qué expectativas tenes?

-Julián Molina: Espero aprovecharlo al máximo. Intentaré mejorar mi marca de 8m31s. El objetivo es hacer el récord argentino y aprovechar que van a estar los mejores.

-T: La World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) cambió las reglas en tu prueba. En Hungría los cinco mejores de cada semifinal accederán a la final. ¿Te favorece?

-JM: Ojalá pueda clasificar a la final. El trabajo que hice durante dos meses en la altura fue muy positivo y la marca que quiero viene saliendo. Ojalá que ese día que compita me levante con muchas ganas, positivo. No respeto a nadie. Ni me interesa que estén los mejores. Siempre digo tengo dos piernas y dos brazos como ellos y uno nunca sabe lo que puede pasar.

-T: En el Podcast "Mejor Correr" dijiste que los últimos años, por Covid, varias lesiones, tu no participación en los Juegos Odesur y cuestiones personales "pasé el momento más duro de mi vida" y que "es momento de dejar todo". ¿En qué actualidad te encontrás?

-JM: Gracias a Dios me levante de tantas malas... y hoy me encuentro en el mejor momento de mi carrera deportiva y de mi vida.

-T: En el Campeonato Sudamericano del mes pasado ganaste la medalla de oro en 3000 con obstáculos y la de plata en 5.000. ¿Qué balance hiciste de ese torneo?

-JM: En realidad mi objetivo sólo eran los obstáculos, el 5000 metros no me interesaba porque yo estaba de suplente y a último momento me subieron para ponerle el pecho a la balas. Pero como amo mi país traté de aportar mi granito de arena y casi que por centésimas me llevo otro oro.

-T: Estás clasificado a los Juegos Panamericanos de Chile de octubre en 3.000 con obstáculos. ¿Qué meta te fijaste para ese certamen?

-JM: Todavía falta para los Panamericanos. Voy paso a paso, Primero, el Mundial y después veo que hago.

-T: ¿Te seduce participar en París 2024?

-JM: Lo veo posible porque es más difícil ir a un Mundial que a unos Juegos. Por el sistema de puntos y por los registros que vengo haciendo sé que todavía tengo un año pasa seguir mejorando en pruebas de más nivel. El nivel trae nivel, correr con mejores que vos, es la única forma de ver dónde estás parado.

-T: La prueba que te apasiona es la de 10 mil metros llanos. ¿Ves lejos el récord de Antonio Silio (27m 38s' 72/100) del 3 de septiembre de 1993 en Bruselas, Bélgica?

-JM: Me encanta el 10 mil. Lo logré ganar en 2019/2020/2021 y 2022 con el récord de campeonato y logré ser el primer argentino en bajar de 29m en nuestro suelo. Este año no lo corrí porque me enfoqué en los obstáculos. Corrí solo en 28'33" y veo posible al récord argentino pero corriendo y entrenando afuera seis meses en Europa. Intentaré llegar a París en obstáculos y luego volveré a la distancias a preparar bien los 500 y 10.000. Quiero hacer historia en mi país. (Télam)