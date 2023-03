Andrés Nocioni, uno de los campeones olímpicos con el seleccionado argentino de básquetbol en Atenas 2004 y subcampeón mundial en Indianápolis 2002, dijo hoy que le da "tristeza" ver a Argentina afuera del Mundial 2023 de Indonesia, Filipinas y Japón.

"Me da tristeza verlo a Argentina afuera del Mundial. El formato de competición te permitía clasificarte fácil en otro momento. Es hora de abrir el juego, de convocar y de involucrarnos para ayudar", reflexionó hoy el "Chapu" Nocioni en diálogo con la radio Vórterix.

"Hay muchos factores que explican la eliminación en el aspecto deportivo, institucional y organizativo", analizó el ex basquetbolista. "No entiendo la causa por la que el básquetbol en Argentina es un monopolio, lo maneja muy poca gente. Hay que darle prioridad a los protagonistas y no cerrarse para solucionar las cosas solos", argumentó el "Chapu".

Además, Nocioni contó, entre otras cosas, que se acercó al Sindicato de Jugadores de Básquetbol de la Argentina para "involucrarse".

"Es momento de abrir el juego y de pedir ayuda. Yo me metí para ver qué podemos hacer en las divisiones formativas, de donde creo que viene el problema. No tendríamos que tener problemas para conseguir talentos en Argentina", sostuvo el "Chapu", con pasado en la NBA de los Estados Unidos y Real Madrid de España. (Télam)