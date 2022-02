Claudio Gugnali, exasistente de Alejandro Sabella en el seleccionado argentino, aseguró que le daba "pena" saber que el crack rosarino Lionel Messi no está del todo cómodo en París Saint Germain y reveló que extraña Barcelona.

"Me da pena verlo así a Messi en el PSG. Él extraña mucho Barcelona, la comodidad que le daba la ciudad, no solo en lo futbolístico, en la vida y París es distinto", dijo Gugnali para el podcast futvox Argentina.

"Messi no está tan feliz en Paris pero viene a la selección argentina y disfruta mucho. A los argentinos nos tiene que poner bien eso porque llega con la expectativa de jugar acá", manifestó Gugnali, quien tiene un trato cordial con Messi luego de haber integrado el cuerpo técnico del seleccionado nacional entre 2012 y 2014.

Messi fue criticado en Francia por su actuación en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa en el que PSG superó 1-0 a Real Madrid. En ese partido, el arquero belga Thibaut Courtois le atajó un penal.

"Fue un partido raro. Imagino el momento de Leo, de su amargura. El PSG no está en su mejor momento en la Champions, pero uno no ve un funcionamiento de un gran equipo como para ganar la Champions", indicó el ex ayudante de campo de Sabella.

Para Gugnali, Messi "sigue siendo el mejor" futbolista del mundo aunque "de otra manera" por el paso de los años.

"Los años de madurez lo cambiaron en algunas ideas futbolísticas y hoy tiene una mejor lectura de juego. Toda la experiencia que gana lo hace crecer", señaló el ex defensor de Estudiantes La Plata.

Gugnali dijo que tuvo un encuentro con Messi en París donde trazaron un paralelo con el seleccionado del 2014 y el actual: "Me dijo que esta selección es muy parecida que la del 2014 y me animé a decirle que es mejor, porque tiene un recambio positivo. Éstos chicos no dudaron a la hora de jugar y no lo hacen sentir solo a Messi". (Télam)