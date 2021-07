El ex delantero de River Maximiliano López anunció hoy su retiro como futbolista profesional a los 37 años, luego de su paso por el Sambenedettese, equipo de la tercera división de Italia. López debutó en el "Millonario" con 17 años el 22 de julio de 2001, de la mano del entrenador Ramón Díaz: en el elenco de Núñez disputó 70 partidos, marcó 16 goles y conquistó tres torneos locales de forma consecutiva, el Clausura 2002, 2003 y 2004

Luego, el atacante fue vendido al Barcelona de España a cambio de 6 millones y medio de euros, y en el conjunto catalán obtuvo dos ligas y la Champions League. La carrera de Maxi López continuó en Mallorca, FC Moscú (Rusia), Gremio (Brasil), Catania, Milan, Sampdoria, Chievo Verona, Torino, Udinese (todos de Italia), Vasco Da Gama (Brasil) y Crotone, donde logró el ascenso a la Serie A. En 2019 expresó su deseo de colgar los botines en River al señalar: "Pasé prácticamente 15 años, obvio que me gustaría retirarme ahí, pero para rendir y dar el máximo físicamente uno tiene que estar bien mentalmente". No obstante, su última camiseta fue la del Sambenedettese de la Serie C italiana, donde le puso punto final a sus 20 años de carrera, donde sumó 477 cotejos oficiales y anotó un total de 124 goles. "Gracias a todos por ayudarme a cumplir mi sueño. Fue un viaje hermoso", publicó hoy el ahora ex delantero mediante sus redes sociales. FG/OM NA