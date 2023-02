El árbitro Mauro Vigliano fue suspendido por una fecha este viernes luego de su polémica labor en el VAR durante el encuentro en el que River venció a Argentinos Juniors por 2 a 1 que dejó varias acciones bajo la lupa y que privaron al conjunto de La Paternal de al menos lograr un empate. Si bien en el ojo de la tormenta quedó tanto Vigliano como el árbitro principal Fernando Rapallini, este último no fue sancionado como su compañero que desencadenó la polémica cuando anuló el segundo gol del equipo de Gabriel Milito que hubiese significado el empate. Pese a que Rapallini tampoco convalido lo que hubiese sido el primer grito de los de La Paternal a instancias de la tecnología por un milimétrico fuera de juego que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) consideró como una decisión correcta, la acción que llevó a la AFA a suspender por una fecha a Vigliano, quien era el que manejaba el VAR el domingo en Núñez. Gabriel Ávalos lanzo un pelotazo filtrado para Leonardo Heredia, que llegó antes que Franco Armani y la punteó para que José Herrera marque el 2-2 definitivo. No obstante, el juez de línea cobró offside y Rapallini, tras varios minutos de demora cobró fuera de juego a instancias de la tecnología. Fue final con polémica en el estadio Monumental, ya que las imágenes del delantero del "Bicho" no mostraban un fehaciente fuera de juego, al mismo tiempo que hay un llamativo movimiento de piernas en las repeticiones que mostró el Videoarbitraje a la hora de trazar las líneas para anular la jugada. Ante este panorama y un sinfín de sospechas entorno al arbitraje del pasado domingo que hasta incluyó una explosiva carta del vicepresidente primero de Argentinos, la casa madre del fútbol argentino decidió marginar de la actividad a Vigliano durante la cuarta fecha de la Liga Profesional 2023

Por su parte, el vicepresidente Adrián Pérez, se había manifestado en su cuenta de Twitter oficial: "Las socias, socios, hinchas y simpatizantes, tienen que tener la absoluta tranquilidad que defenderemos los intereses de nuestra Institución en el ámbito y lugar que corresponden, para que los hechos tan evidentes y lamentables del partido de ayer, no vuelvan a repetirse". LG/SPC NA