El exdelantero de la Selección de Chile Mauricio Pinilla criticó al arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez por burlarse del 10 francés Kylian Mbappé durante los festejos en la Argentina por la obtención de la Copa del Mundo. "Le clavó cuatro. Si yo, arquero, voy a andar con una guagüita (bebé) con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos", expresó el ahora comentarista trasandino. También le restó importancia a que el marplatense fuera campeón del mundo: "¿Qué tiene que ver? ¡Me clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo. ¿Sabes lo que hago? Lo abrazaría, le hago cariño, pero no andaría. Aparte, el tipo ya salió campeón del mundo en el Mundial anterior". Pinilla comparó su reacción con la de ellos cuando le ganaron las dos Copa América a Argentina, alegando que ellos no se burlaron de Lionel Messi ni de nadie. "¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé, que seguramente será un ícono mundial. De él, seguro se van a acordar que tapó un par de penales", concluyó el exfutbolista sobre el arquero marplatense, minimizando sus logros y su trabajo por la burla hacia el 10 de Les Bleus. FIG/PT NA