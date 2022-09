El mediocampista argentino del Atlético Mineiro de Brasil Matías Zaracho pasó un mal momento, tras ser abordado por un grupo de hinchas del conjunto de Belo Horizonte mientras cenaba con su familia. El ex Racing vivió una situación desagradable en la noche brasilera cuando recibió la visita de un nutrido grupo de hinchas caracterizados del Atlético Mineiro que se encarga de vigilar la vida social y nocturna de los jugadores que forman parte del conjunto dirigido por Alexi Stival. A falta de 10 fechas para el final del Brasileirao, el Mineiro se encuentra a 17 puntos del Palmeiras, líder del torneo, y el malestar con los jugadores es grande dado a que los resultados no acompañan y la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año depende de los resultados que pueda cosechar el equipo hasta fin del torneo. Los hinchas increparon al argentino cuando lo vieron bebiendo aparentemente una bebida alcohólica, versión que el propio jugador desmintió y los agresores publicaron en sus redes sociales un mensaje algo agresivo: "Si tú, jugador, quieres visitar discotecas, piénsalo dos veces. Somos el Club Atlético Mineiro", etiquetando al jugador. El propio Zaracho se ocupó de aclarar el tema a través de sus redes sociales con un mensaje esclarecedor: "Para aclarar las cosas. Comía con mi familia que vino a visitarme desde la Argentina. Estaba bebiendo agua y pasando un rato tranquilo con gente que no veo todos los días. Mi familia se asustó". JPA/GAM NA