El defensor Matías Pérez abandonó Lanús y fue transferido al FC Orenburg de la Premier League del fútbol de Rusia, que adquirió el 60 por ciento de la ficha del jugador.

El zaguero central, de 23 años, se marchará a un club que ya tiene en sus filas a los también argentinos Lucas Vera (ex Lanús, Huracán y All Boys), Gabriel Florentín (ex Argentinos Juniors) y Brian Mansilla (ex Platense).

La institución 'granate' confirmó hoy, a través de un comunicado, que continúa "conservando un 40 por ciento del pase" del futbolista.

Al cabo de su carrera en Primera División con la entidad sureña, Pérez disputó 76 partidos y marcó 3 goles.

En otro orden, Lanús disputará mañana el segundo ensayo de la preparación (perdió el primero ante Tristán Suárez por 2-1) en el duelo que sostendrá con Platense, desde las 9.30, en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Para este cotejo, el técnico Frank Kudelka no podrá contar con el recientemente incorporado defensor Cristian Lema (Newell's), quien acusa un desgarro.

En cambio, sí tendrán unos minutos de rodaje los otros dos refuerzos que arribaron en este mercado de pases como el zaguero paraguayo José María Canale (Godoy Cruz de Mendoza) y el delantero tucumano Leandro Díaz (Estudiantes de La Plata).

También podría decir presente el extremo Matías Esquivel, quien regresó al club, luego de un préstamo en Talleres de Córdoba. (Télam)